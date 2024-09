Treno viene colpito da un container in zona Greco a Milano: un ferito, ritardi e cancellazioni

video suggerito

L'incidente è avvenuto questa mattina venerdì 13 settembre intorno 6.30 in via Pallanza, nei pressi dello scalo ferroviario FS di Greco Pirelli.

Urto tra due treni questa mattina a Milano. L'incidente è avvenuto venerdì 13 settembre poco dopo le 6.30 in via Pallanza all'incrocio con viale Fulvio Testi, nei pressi dello scalo ferroviario FS di Greco Pirelli: qui un container si è rovesciato sui binari opposti, dove transitava il treno regionale 2411 proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale.

Al momento si ha notizia di quattro persone coinvolte: due uomini di 24 anni, un terzo di 51 anni e una donna. Uno di loro, ferito in modo non grave, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo in ospedale. Mentre sono sei le squadre dei Vigili del fuoco intervenute sul posto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area alla discesa dei passeggeri dai convogli.

Secondo le prime ricostruzioni il deragliamento del mezzo sarebbe stato provocato da un treno merci, dopo che da quest'ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container. I due convogli si sarebbero toccati a bassa velocità.

Pesante l'impatto sulla viabilità ferroviaria del nodo di Milano, già interessato da un guasto alla linea elettrica nell'impianto di Milano Martesana: già nelle prime ore del mattino i pendolari si sono trovati a fronteggiare cancellazioni, variazioni e ritardi fino a 120 minuti lungo diverse tratte lombarde che passano da Milano. "La circolazione è ancora rallentata per lo svio di un treno merci", fanno sapere infatti da FS. "I treni Alta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso".