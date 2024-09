video suggerito

Incidente ferroviario a Milano, treno esce dai binari: come ha fatto il macchinista a salvare 200 passeggeri Nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre, si è verificato un incidente ferroviario in via Pallanza all'incrocio con viale Fulvio Testi, poco lontano dalla stazione di Greco a Milano: un convoglio passeggeri e un container si sono scontrati. Il macchinista 24enne è riuscito a evitare la tragedia.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre, si è verificato un incidente ferroviario a Milano. Un treno con circa duecento passeggeri a bordo, il 2411 di Trenord che arrivava da Domodossola, è rimasto coinvolto in un incidente contro un vagone merci. L'episodio si è verificato poco prima delle 6.30 e precisamente in via Pallanza all'incrocio con viale Fulvio Testi, poco lontano dalla stazione di Greco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, un container si sarebbe sganciato – per cause ancora da accertare – da un treno merci. In questi istanti è arrivato da Domodossola un treno passeggeri, che fortunatamente stava viaggiando a velocità contenuta. Il macchinista, appena ha notato la presenza del mezzo, ha attivato la frenata d'emergenza. In questo modo ha evitato la tragedia.

Nonostante la frenata d'emergenza, non è stato possibile evitare l'impatto. Il container è rimasto accartocciato sui binari, ma il convoglio passeggeri non è uscito dai binari. Il macchinista del treno passeggeri, un ragazzo di 24 anni, è rimasto ferito: ha riportato un trauma a torace e schiena. È stato trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda: non è in gravi condizioni.

I medici e i paramedici, arrivati con un mezzo Direzione Maxiemergenze Areu, un mezzo Coordinamento Maxiemergenze Areu, un'automedica, un'auto infermieristica, due mezzi di supporto logistico Areu e sette ambulanze, hanno valutato le condizioni di 133 persone. Cinque passeggeri sono stati trasferiti in ospedale: hanno riportato diverse contusioni.

In una nota stampa Ferrovie dello Stato ha poi specificato che lo "svio di un treno merci di un'impresa ferroviaria esterna al Gruppo" ha causato ovviamente rallentamenti alla circolazione.