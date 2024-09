video suggerito

Chiusa la metropolitana M3 a Milano, circolazione sospesa tra Porta Romana e San Donato: morta una donna Sospesa circolazione della metropolitana M3 linea gialla di Milano tra Porta Romana e San Donato: una donna si sarebbe gettata sui binari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 settembre, si è verificato alle 14.24 un incidente ferroviario nella metropolitana M3 linea gialla di Milano. Una persona, che si trovava sulla banchina della fermata Corvetto in direzione San Donato, è finita sui binari. Si tratta di una donna di cinquant'anni, che potrebbe probabilmente aver compiuto un gesto estremo. La circolazione è stata sospesa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati in codice rosso dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

L'azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha fatto sapere che sono in servizio bus sostitutivi che faranno le stesse fermate della notturna NM3. I treni potrebbero essere rallentati anche sul resto della linea: "Per raggiungere Rogoredo dal centro città usate le linee S che attraversano il passante ferroviario e incrociano le stazioni metropolitane di Dateo, Porta Venezia, Repubblica e Garibaldi (mappa della rete). In alternativa a Rogoredo, considerate altre stazioni ferroviarie come Lambrate o Centrale, servite dalla linea M2. Riapriremo le stazioni non appena possibile", si legge sul sito.

I medici e i paramedici del 118 hanno fornito tutte le cure del caso anche al conducente del treno. Si tratta di un 46enne: l'uomo non è stato ospedalizzato. Non risulterebbero altri feriti.