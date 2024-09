video suggerito

Treno deragliato a Milano: la Procura apre fascicolo per disastro ferroviario colposo La Procura di Milano ha aperto un'indagine per disastro ferroviario colposo per l'incidente ferroviario che è avvenuto oggi tra un container, staccato da un treno merci, e un treno regionale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre, a Milano un treno regionale, il 2411 Trenord, con circa duecento passeggeri a bordo ha impattato contro un vagone merci. L'incidente ferroviario è avvenuto intorno alle 6.30 in via Pallanza all'incrocio con via Fulvio Testi a poca distanza dalla stazione di Greco. In totale sono rimaste ferite sei persone: nessuna è in grave condizioni. Tra loro c'è il macchinista, un 24enne, che ha frenato appena in tempo evitando così la tragedia.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, un container si sarebbe staccato da un treno merci e ha invaso il binario su cui stava arrivando il treno regionale partito da Domodossola. In quello stesso momento stava passando un treno regionale che ha impattato con il mezzo, che si è accartocciato. Il 24enne è riuscito ad attivare la frenata di emergenza: ha riportato un trama al torace a alla schiena ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda. Feriti anche altre cinque passeggeri.

La Procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo. Per il momento è a carico di ignoti. Gli inquirenti indagano per disastro ferroviario colposo. Dopo che saranno trasmessi i certificati medici ai pubblici ministeri Maura Ripamonti e Luigi Luzi sarà contestato anche il reato di lesioni.

Al momento sembrerebbe che la Procura stia indagando su un possibile problema elettrico ai sensori che si trovano sui binari. Alla base quindi sembrerebbe esserci un problema tecnico e non un errore umano. L'area dove è avvenuto l'incidente è stata sequestrata. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità.