Guasto sulla linea Milano-Bologna, ritardi fino a 2 ore per l’alta velocità: quali sono i treni coinvolti

Nella giornata di oggi, domenica 15 settembre, si è verificato un guasto alla linea ferroviaria nei pressi di Piacenza. Questo ha causato ritardi sull'alta velocità. I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte a disagi e problemi.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. Il problema si è registrato verso le 6.50. Trenitalia ha comunicato che la circolazione è fortemente rallentata "per un guasto alla linea nei pressi di Piacenza". Sul posto sono intervenuti i tecnici che stanno cercando di ripararlo. Nel frattempo però "i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti".

Alcuni treni terminano la loro corsa in altre stazioni. Altri invece sono stati cancellati.

Sul sito di Trenitalia si legge che i treni Alta Velocità che potrebbero avere possibili ritardi sono:

Treni Alta Velocità instradati tra Milano e Bologna sul percorso alternativo via Verona con un maggior tempo di percorrenza superiore a 80 minuti:

• FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35): oggi non ferma a Reggio Emilia AV.

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06): oggi non ferma a Reggio Emilia AV.

• FR 9803 Milano Centrale (7:05) – Pescara (11:34)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32): oggi non ferma a Reggio Emilia AV.

Treni Alta Velocità instradati da Firenze a Bologna sulla linea convenzionale con un maggior tempo di percorrenza superiore a 35 minuti:

• FR 8505 Bolzano (5:12) – Roma Termini (10:10)

• FR 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34)

• FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48): oggi ferma anche ad Arezzo.

• FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:51)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) – Milano Centrale (10:35)

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:54)

• FR 9303 Milano Centrale (5:45) – Roma Termini (10:35)