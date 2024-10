Guasto sulla linea ferroviaria Milano-Piacenza: ritardi fino a sessanta minuti

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre, si sono verificati ulteriori ritardi alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il problema è stato causato da un guasto tecnico alla linea Milano-Piacenza. Come comunicato da Rfi e Trenitalia dalla 6.40 la circolazione ferroviaria è "rallentata in prossimità di Codogno per un inconveniente tecnico alla linea".

Questo ha provocato ritardi importanti sia per i treni Intercity che Regionali: questi infatti "possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a sessanta minuti", ha fatto sapere Trenitalia. Sono infatti diversi i treni diretti a Milano, in particolare modo alla Stazione Centrale e Porta Garibaldi, che hanno avuto ritardi fino a un'ora. Per i pendolari quindi si registra un'altra giornata nera dopo quella di ieri dove si sono registrati diversi ritardi a causa di un incidente ferroviario (un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Rescaldina) e di un guasto alla linea alla stazione di Milano Certosa.

I tecnici di Rfi si sono quindi messi subito a lavoro per consentire la regolare ripresa della circolazione. Come poi precisato da Rfi la linea, dopo l'intervento degli operatori, è tornata regolare: i tecnici hanno infatti "ripristinato la piena funzionalità della linea". Nonostante questo cinque treni Intercity, cinque treni regionali continuano ad avere rallentamenti fino a sessanta minuti. Sei treni regionali invece sono limitati nel percorso.