Guasto alla stazione di Monza, ritardi fino a 60 minuti per i treni diretti a Milano, Como, Lecco, Sondrio e Bergamo I treni in entrata e in uscita tra Milano, Como, Lecco, Sondrio e Bergamo possono registrare ritardi fino a 40 minuti. Lo fa sapere Trenord, spiegando che c'è un guasto alla stazione ferroviaria di Monza.

La circolazione ferroviaria in entrata e in uscita tra Milano e Como, Lecco, Sondrio e Bergamo è bloccata a causa di un guasto infrastrutturale alla stazione di Monza. Lo fa sapere Trenord che indica ritardi fino a 60 minuti per i treni fermi nelle stazioni. I tecnici della Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per risolvere il problema che sembrerebbe richiedere un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete.

Diverse corse sono state modificate o cancellate:

Linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

2812 – Milano Centrale 06:20 – Tirano 08:52 – termina a Lecco

2821 – Tirano 09:08 – Milano Centrale 11:40 – origine da Lecco

Linea Lecco-Carnate-Milano

24821 – Lecco 06:06 – Milano Porta Garibaldi 07:08 – termina a Carnate

24825 – Lecco 07:06 – Milano Porta Garibaldi 08:08 – cancellato

24822 – Milano Porta Garibaldi 07:22 – Lecco 08:24 – parte da Carnate

24826 – Milano Porta Garibaldi 08:22 – Lecco 09:24 – cancellato

Linea Lecco-Molteno-Monza-Milano

24722 – Lecco 05:48 – Monza 07:03 – termina a Villasanta

24719 – Monza 07:07 – Molteno 08:12 – parte da Villasanta

24730 – Lecco 07:34 – Monza 09:21 – cancellato

Articolo in aggiornamento