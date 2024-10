video suggerito

Guasto alla linea elettrica a Garbagnate, sospesa la circolazione ferroviaria tra Milano Bovisa e Saronno Guasto alla linea elettrica a Garbagnate Milanese (Milano) che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria tra Milano Bovisa e Saronno. I tecnici sono a lavoro per ripristinare il guasto. Caos per i pendolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella mattinata di oggi, martedì 8 ottobre, si è verificato un guasto alla linea elettrica alla stazione di Garbagnate Milanese, comune che si trova nell'hinterland di Milano. Questo ha comportato gravi criticità per la circolazione e ovviamente per i pendolari, che già oggi devono fare i conti con il maltempo che sta imperversando sulla Lombardia.

A causa del guasto, infatti, la circolazione ferroviaria è stata sospesa poco dopo le sei del mattino tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno. Sul posto sono intervenuti ovviamente i tecnici di Ferrovie Nord che sono a lavoro per ripristinare la situazione. Intanto che gli operatori cercano di risolvere il problema, la sala operativa – in accordo con il gestore della linea – ha predisposto alcune variazioni di circolazione proprio per garantire alternative ai viaggiatori.

È possibile infatti usufruire della Direttiva S9, che è diretto ad Albairate, che ferma a Seregno e permette poi di proseguire con la linea S11 in direzione Como/Chiasso fino a Camnago FN. Da lì, è possibile poi prendere un treno per Milano Cadorna. Ancora la direttiva S11 in direzione Milano Porta Garibaldi/Centrale. Oppure direttiva S9 in direzione Albairate per raggiungere Milano Greco Pirelli/Lambrate.

Leggi anche Circolazione ferroviaria bloccata tra Melegnano e Tavazzano: alcune pecore investite sui binari

Ovviamente molti pendolari hanno manifestato il proprio disappunto sui social: "Tutto bloccato tra Saronno e Novate per un guasto sulla linea..unico modo per andare a Milano da Saronno prendere Albairate scendere a Cesano Maderno e prendere treno per Cadorna", scrive un utente seguito da tanti altri che dovranno fare i conti con i disagi e la pioggia battente.