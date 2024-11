video suggerito

Guasto fra le stazioni di Treviglio e Melzo: treni in ritardo fino a 80 minuti Dalle 7 di oggi venerdì 15 novembre un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Treviglio e Melzo ha bloccato la circolazione ferroviaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Treviglio e Melzo ha bloccato la circolazione ferroviaria. I problemi sono iniziati dalle 7 di oggi venerdì 15 novembre: da allora i pendolari hanno dovuto fare i conti con ritardi fino a 80 minuti e varie cancellazioni. Tra le linee particolarmente coinvolte ci sono i passanti verso Varese e Novara e i treni anche diretti a Verona e Brescia.

Per diverse ore c'è stato un disagio dunque in alcune zone del trasporto lombardo. I tecnici si sono subito messi al lavoro e poco prima di mezzogiorno la circolazione è piano piano ritornata alla normalità. A dare la notizia è stata Trenord che ha precisato – tramite le sue piattaforme che il rallentamento della circolazione è dovuto anche alla presenza di persone sui binari. Quindi non solo un problema tecnico. Ora però tutto è rientrato.