Treni Milano-Genova, circolazione sospesa per un guasto alla stazione di Voghera: ritardi fino a 120 minuti Dalle 15 di oggi domenica 8 dicembre

Dalle 15 di oggi domenica 8 dicembre la circolazione ferroviaria tra Milano e Genova è sospesa a causa di un guasto alla linea a Voghera (Pavia). Lo comunica Trenitalia, che avvisa i viaggiatori: "Sulla linea Milano – Genova e Alessandria – Piacenza la circolazione ferroviaria è al momento sospesa in prossimità di Voghera per un inconveniente tecnico alla linea", è l'ultimo aggiornamento delle 16.45. "Continua l'intervento dei tecnici di RFI per consentire la regolare ripresa della circolazione. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti fino a 120 minuti, possibili limitazioni e cancellazioni.

Vari treni Intercity e regionali registrano ritardi intorno alle due ore, mentre sono quattro i treni Intercity ed Eurocity fermi: l'IC 670 Livorno Centrale (11:24) – Milano Centrale (16:06), l'IC 669 Milano Centrale (14:05) – Livorno Centrale (18:42), l'IC 641 Milano Centrale (15:10) – Ventimiglia (19:04) e l'EC 327 Zürich Hauptbahnhof (10:33) – Chiasso – Genova Piazza Principe (15:52).