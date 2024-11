Metro gialla M3 a Milano sospesa tra Sondrio e Comasina per un guasto al treno

video suggerito

Nella mattinata di oggi sabato 23 novembre la circolazione sulla metro gialla M3 di Milano è stata sospesa per più di un'ora tra le fermate di Sondrio e Comasina. Impossibile cambiare linea alla fermata di Zara con M3 e M5,M3, così come con le linee del passante ferroviario ad Affori. I treni sono tornati a viaggiare intorno alle 10.

"I treni sono sostituiti da bus tra Sondrio e Comasina", aveva fatto sapere intanto dall'azienda milanese del trasporto pubblico. "A Zara non si cambia con M5 e ad Affori non si cambia con linee S. Ci scusiamo: stiamo rimuovendo un treno guasto dalla linea. Trovate aggiornamenti sulla app". Sono previsti per questo maggiori tempi di viaggio.