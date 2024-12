video suggerito

Metro rossa M1 chiusa per due ore tra Rho Fiera e Molino Dorino: è colpa di un ombrello caduto sui binari La metro rossa M1 è rimasta chiusa per due ore tra Rho Fiera e Molino Dorino. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire dopo che un ombrello caduto sui binari, a contatto con l’elettricità, ha causato un cortocircuito e fermato un vagone sulla linea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Metro rossa Milano

Due ore di circolazione bloccata sulla metro rossa M1 tra le stazioni di Rho Fiera e Molino Dorino. Tutto per colpa di un ombrello caduto sui binari, che a contatto con l'elettricità ha provocato un vero e proprio cortocircuito. È successo nel pomeriggio di oggi intorno alle 18, in una domenica pre natalizia e affollata di passeggeri tra turisti, residenti e visitatori di ogni genere in giro per mercatini invernali. La linea ha ripreso la sua normale funzionalità solo intorno alle 20.

"M1 riapre tra Rho Fiera e Molino Dorino. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire dopo che un ombrello sui binari, a contatto con l’elettricità, ci ha costretto a fermare un treno sulla linea, che abbiamo rimosso dopo tutti gli accertamenti", ha fatto sapere l'azienda dei trasporti milanesi sui propri canali ufficiali. "I vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un ombrello sui binari a contatto con l’elettricità ha causato un guasto, costringendoci e fermare un treno e sospendere il servizio tra Rho e Molino Dorino".