video suggerito

Sospesa la circolazione sulla metro M4 tra California e Sforza: treno fermo in galleria È stata sospesa la circolazione della metro M4 a Milano e tra le stazioni California e Sforza. “C’è un treno fermo in galleria”, scrivono da Atm. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, è stata sospesa la circolazione della linea della metropolitana blu M4 a Milano. Il servizio, come comunicato dall'Azienda dei trasporti milanesi (Atm), è sospeso tra le stazioni California e Sforza. In un annuncio, pubblicato sul sito, sui social e diffuso nelle stazioni, Atm ha precisato che i treni viaggiano su due tratte: California-San Cristoforo e Susa-Linate.

L'azienda ha precisato che c'è "un treno fermo in galleria". Ha poi aggiunto che alla stazione di Sant'Ambrogio non è al momento possibile cambiare con la linea verde M2. Allo stesso modo, alla stazione di San Babila non è possibile cambiare con la linea rossa M1 e alla stazione di Missori non è possibile cambiare con la linea gialla M3. L'azienda invita quindi tutti i passeggeri a utilizzare, in alternativa, la stazione Dateo dove è possibile usare le altre stazioni ferroviarie. A Dateo, infatti, è possibile prendere il treno per proseguire il viaggio fino a Sforza. Tra Susa e Dateo invece è possibile utilizzare l'autobus 54.

I passeggeri quindi dovranno fare i conti con i diversi disagi causati da questo stop. Una volta risolto il problema, la circolazione tornerà alla normalità. Nelle prossime ore quindi si potranno avere aggiornamenti sulla situazione.