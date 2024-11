video suggerito

Guasto sui binari a Milano Bovisa, circolazione dei treni in tilt: cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti Il guasto agli impianti della stazione di Milano Bovisa nel pomeriggio di oggi lunedì 18 novembre ha reso indisponibili 7 binari su 8. Le cause sono in corso di accertamento. Ferrovienord ha ripristinato nel frattempo la circolazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tabellone della stazione di Milano Garibaldi alle 18.44 di oggi lunedì 18 novembre 2024

Guasto a un treno nel pomeriggio di oggi lunedì 18 novembre alla stazione di Milano Bovisa, con pesantissime conseguenze sul traffico ferroviario regionale.

Secondo quanto riportato sul sito di Trenord l'inconveniente tecnico è stato risolto intorno alle 17, ma le ripercussioni sulla circolazione stanno ancora mettendo in seria difficoltà i tantissimi pendolari di ritorno dal lavoro, soprattutto per chi viaggia sulle tratte S1 Saronno-Lodi, S2 Seveso-Milano Rogoredo, S5 Varese-Treviglio, S6 Novara-Treviglio, S12 Melegnano-Cormano, S13 Pavia-Milano Bovisa.

Si segnalano ritardi fino a 90 minuti, così come cancellazioni di treni e cambiamenti di percorso. "Oggi alle ore 15.30 circa si è verificato un guasto agli impianti di Milano Bovisa, provocando l'indisponibilità di 7 binari su 8 della stazione. Le cause sono in via di accertamento", hanno fatto sapere intanto da FerrovieNord. "I tecnici di FerrovieNord sono immediatamente intervenuti risolvendo la problematica alle 16.50 circa. La circolazione su rete FerrovieNord ha subito pesanti ripercussioni con cancellazioni, variazioni di percorso e ritardi".