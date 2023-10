Cane caduto dalla finestra, la padrona di Cody ha una nuova cucciola: “Regalata da uno sconosciuto” Nuovo arrivo nella famiglia di Emilia, che ha perso il suo cane caduto dalla finestra in via Frattina. Uno sconosciuto le ha regalato una cucciola di rottweiler dicendole: “Da parte di Cody”.

A cura di Alessia Rabbai

Emilia Monika Pawlak, la proprietaria di Cody, ha una nuova cucciola di rottweiler. Ce l'ha mostrata quando siamo andati a trovarla per intervistarla nel suo appartamento di via Frattina. Ci ha aperto le porte di casa facendoci vedere quelli che chiama "i suoi amori" e che tratta come se fossero "i suoi figli". Tre cani e cinque gatti, l'ultima arrivata è una cucciola di rottweiler, che ha letteralmente "suonato alla porta" proprio in questi giorni difficili per la sua famiglia, la sera stessa in cui è accaduto il tragico episodio che l'ha vista coinvolta lo scorso venerdì 27 ottobre. Il cane di Emilia, Cody, un cucciolone di undici mesi, è caduto da una finestra al terzo piano ed è morto.

Emilia ci ha raccontato quello che è successo, un incontro insolito: "Ho ricevuto una visita inaspettata, un uomo accompagnato da sua moglie e la loro figlia, delle persone mai viste prima, ha suonato alla porta di casa nostra e ci ha regalato questa cucciola in segno di vicinanza e comprensione per quanto successo. Ci ha detto dovete tenerlo. Io gli ho risposto che accettandolo avrei fatto un torto a Cody e lui mi ha detto che la cucciola era proprio da parte di Cody. Come si fa a non piangere? Sono stati degli angeli, sono profondamente grata, non le ho ancora dato un nome. Non potrà sostituire Cody, ma diventerà comunque parte della nostra famiglia".

Rispetto a quanto è successo lo scorso venerdì Emilia ha detto: "Sono distrutta per quello che è accaduto, mi sento in colpa per la donna che si trova in ospedale, anche se una persona che era presente quando Cody è caduto ha detto che non l'ha neanche sfiorata, ma che per lo spavento è caduta indietro e ha battuto la testa a terra" ha spiegato Emilia, che ora attende una chiamata da parte della donna incinta ricoverata in ospedale: "Spero che stia bene e di poterci parlare presto".