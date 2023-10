Cane cade da una finestra e colpisce in testa ragazza incinta nel centro di Roma: ferita alla testa È accaduto questa mattina in via Frattina a Roma: un rottweiler è morto cadendo dal terzo piano di un palazzo su una ragazza incinta, che ha riportato una lieve ferita alla testa. La proprietaria del cane ha detto di non essersi accorta di niente.

Tragico incidente in via Frattina, nel pieno centro storico a Roma. Questa mattina, intorno alle 12.15, un rottweiler di grossa taglia di circa un anno di nome Codi è morto cadendo da una finestra al terzo piano di un palazzo, precipitando in testa a una ragazza di ventotto anni incinta al secondo mese che, proprio in quel momento, si trovava a passare sotto lo stabile. Stava passeggiando insieme al suo compagno.

Visto l'alto flusso di turisti e cittadini in quella zona, in tanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto, all'altezza del civico 59, sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi e il personale medico-sanitario del 118, subito intervenuto per soccorrere la ragazza.

La ragazza ricoverata all'Umberto I, salvo il feto

Nella caduta, infatti, il cane ha centrato in pieno la giovane, una cittadina italiana di ventotto anni: la ragazza è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I e non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e rimane sotto osservazione considerato il suo stato di gravidanza. Il feto, inoltre, non avrebbe subito danni e ha il battito cardiaco stabile. La giovane avrebbe subito una lieve lesione alla testa.

Indagini in corso, sentita la padrona del cane

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, soprattutto per cercare di capire cosa abbia provocato la caduta costata la vita al rottweiler: stando alle prime ricostruzioni, la padrona dell'animale ha detto di non essersi resa conto di niente e di aver compreso l'accaduto quando ormai per il cane non c'era più niente da fare. La donna rischia di essere accusata di lesioni. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stanno ascoltando alcuni testimoni.

"Il cane agonizzante a terra per un'ora"

La donna incinta rimasta ferita è stata soccorsa in breve tempo e trasportata con l'ambulanza in ospedale per le cure del caso. Il cane invece è rimasto a terra per circa un'ora. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno spiegato che l'animale era agonizzante: "Non è morto sul colpo poverino, però ci siamo chiesti perché nessuno sia intervenuto anche per lui". Una ragazza che conosceva il cane e i suoi proprietari ha detto: "Conoscevo il cucciolone e come tutte le mattine come oggi con i suoi padroni mi venivano a salutare. Era un giocherellone e mai aggressivo! La cosa brutta è che purtroppo non è morto sul colpo. Auguro alla ragazza che si riprenda bene e che non abbia complicazioni future".

I negozianti: "Abbiamo sentito un tonfo"

"Abbiamo sentito un tonfo, poi delle urla e visto gente che correva da una parte all'altra, non capivamo cosa fosse successo". È quello che ha raccontato la commessa di un negozio, che era al lavoro quando il cane è caduto in testa alla donna incinta in via Frattina. "Ci siamo affacciate in strada e rese conto di cos'era successo – continuano a raccontare – la donna e il cane erano a terra, c'erano già persone intorno a loro che li stavano soccorrendo, siamo rimaste sconvolte per quanto accaduto, è stato terribile".

"Il proprietario è sempre responsabile del cane"

Sull'accaduto è intervenuta l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che ricorda che in casi del genere il detentore può essere responsabile dell’omessa custodia e malgoverno del proprio cane. "In ogni caso, se un cane non controllato debitamente causa un danno, il detentore può essere responsabile dal punto di vista sia civile, con richiesta di risarcimento danni, sia penale (lesione colposa e/o omicidio colposo) – si legge in una nota – In attesa di conoscere i particolari di questa tragica vicenda, ricordiamo che chi gestisce un cane ha l’obbligo di custodirlo sempre con attenzione, poiché un cane è come un bambino e dunque va controllato per evitare danni a sé e al prossimo".

Non è la prima volta che accade un episodio del genere: nel 2018 ricorda Oipa un gatto di sei chili è precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Torino, colpendo un passante. L’animale è morto e il ferito ha avuto una prognosi di 30 giorni per problemi riportati al collo. La proprietaria del gatto in quel frangente è stata imputata per lesioni colpose.