video suggerito

Stati Generali della Natalità, polizia carica il corteo femminista a Roma Gli agenti della polizia caricano gli studenti nel corso del corteo femminista contro gli Stati Generali della Natalità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si sono ritrovati alle 9.30 di oggi a piazzale degli Eroi per sfilare in corteo contro gli Stati Generali della Natalità, convocati in questi giorni a Roma. Il percorso della manifestazione era previsto fino a piazza Cavour, ma arrivati in via Candia, all'incrocio con via Leone IV, c'è stata una deviazione. Lì studenti e studentesse hanno trovato gli agenti della polizia in assetto antisommossa che hanno bloccato il passaggio coperti da scudi e caschi.

Fra i manifestanti e gli agenti c'è stata tensione e qualche carica. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, ci sarebbero due o tre persone ferite, fra cui una ragazza che ha appoggiato del ghiaccio sulla sua testa. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza per soccorrerli.

Il corteo femminista a Roma

Dopo aver contestato la ministra Eugenia Roccella all'Auditorium della Conciliazione, studenti e studentesse continuano questa mattina a far sentire la propria voce in manifestazione. Hanno srotolato il loro striscione "Un altro genere di educazione", dal nome dell'assemblea dei collettivi organizzata ieri durante la quale hanno discusso del ruolo (e della mancanza) dell'educazione sessuoaffettiva nelle scuole e nelle università e hanno iniziato a camminare in corteo.

Il corteo per dire "No agli Stati Generali della Natalità in corso a Roma".

Mentre camminavano, prima hanno bruciato un cartello con la scritta "educare alle relazioni". Poi, più avanti, all'altezza di via Candia, sull'asfalto è comparsa la scritta in rosa "Sul mio corpo decido io".

Alcuni degli studenti e delle studentesse sono arrivati direttamente dall'università degli studi della Sapienza dove ieri sera, giovedì 9 maggio, al termine dell'assemblea nazionale, in 300 hanno occupato l'aula A di Scienze Politiche. Si tratta soprattutto di ragazzi e ragazze dei collettivi fra cui Zaum, Aracne e il Coordinamento dei Collettivi della Sapienza.

Articolo in aggiornamento