Anziano cade dalla finestra dell’ospedale e muore, la famiglia sporge denuncia: “Vogliamo la verità” L’uomo, un 81enne, è precipitato dalla finestra dell’ospedale Grassi di Ostia il pomeriggio del 30 aprile, morendo il il giorno dopo. La famiglia ha sporto denuncia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

È caduto da una delle finestre dell’ospedale Grassi di Ostia, morendo un giorno dopo a causa delle ferite riportate nello schianto. È giallo su quanto accaduto a un uomo di 81 anni, ricoverato nel nosocomio per essere sottoposto a un’operazione di drenaggio del rene. Secondo quanto riportato da RomaToday, che dà notizia della vicenda, i familiari dell’uomo hanno sporto denuncia agli agenti del X distretto Roma Lido per fare chiarezza sulla vicenda. In seguito all’autopsia, si legge sul quotidiano online, nel corpo dell’81enne sarebbe stato trovato un sacchetto “che non doveva esserci”, cosa che ha fatto decidere ai parenti di rivolgersi alle forze dell’ordine.

"Ci hanno trattato malissimo, come se invece di un uomo fosse caduto un oggetto", ha dichiarato il genero dell’81enne al giornale online. A vederlo per ultima sarebbe stata "una vicina di casa che dopo avergli fatto compagnia prima di andare via dal Grassi ha riferito al personale medico di chiudere la sbarra del letto di mio suocero. Mezz'ora dopo ci hanno chiamato e ci hanno detto che si era buttato dalla finestra".

Dopo essere caduto dalla finestra nel primo pomeriggio del 30 aprile, l’uomo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale e poi trasferito d’urgenza al San Camillo di Roma, dove poi è deceduto. Sembra che la caduta non sia stata accidentale, ma frutto di un gesto volontario.

"Vogliamo sapere la verità e il motivo per il quale nel corpo di mio suocero era presente un sacchetto – ha concluso il genero dell’uomo, che chiede di fare chiarezza sulla vicenda -. Chiediamo solamente giustizia. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che ne paghi le conseguenze".