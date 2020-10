Traffico bloccato e lunghe code su via Pontina per un camion che si è ribaltato all'interno della carreggiata a seguito di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 1 ottobre. Secondo le prime informazioni apprese il mezzo stava percorrendo la strada che collega Roma con Latina, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo e il camion si è capovolto sul lato sinistro all'altezza del chilometro 54,7000 in zona Campoverde, verso il capoluogo pontino. Da quanto si apprende la circolazione è totalmente bloccata in direzione Latina, si registrano grossi disagi, in attesa che il mezzo venga rimosso. I lettori di Fanpage.it alle ore 14 segnalano tre chilometri di fila. Disagi alla circolazione anche verso Nord, a causa degli automobilisti dii passaggio che si sono fermati a vedere cosa fosse accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Competenza. Al momento non è noto se ci siano persone ferite. Aggiornamenti in corso.