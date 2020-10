in foto: Foto di Reporter Montesacro

Brutto incidente ieri sera in via Monte Cervialto al Tufello. Per cause ancora da accertare, due macchine si sono scontrare all'altezza di via Filippo Antonio Gualtiero. La parte anteriore delle vetture è andata completamente distrutta. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale. Arrivate anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti, di cui non si conoscono le attuali condizioni. I residenti della zona sono scesi in strada non appena hanno sentito il forte boato, intorno alle 23 di mercoledì 30 settembre: secondo quanto dichiarato da testimoni presenti sulla scena, si sarebbe sentito uno schianto fortissimo che ha fatto temere il peggio a chi abita in quella via. Le indagini sono in corso per determinare cos'è successo e individuare eventuali responsabili per l'incidente.

Incidenti sulla Pontina e su Via Tiburtina

Quello avvenuto ieri sera non è stato l'unico incidente avvenuto in giornata. Sulla via Pontina un motociclista è rimasto ferito a seguito di un sinistro molto grave che visto coinvolti anche una macchina e un camion. Sul posto è atterrata l'eliambulanza, rimandata poi indietro perché ritenuta non necessaria. Il centauro è stato portato in ospedale con l'ambulanza, dove è stato affidato alle cure dei medici. Sulla via Pontina, una delle arterie più trafficate del Lazio, si sono formate lunghe code, con automobilisti incolonnati per diverse ore prima che la strada venisse messa in sicurezza. Nella mattina, invece, una Ford Ka si è ribaltata sulla via Tiburtina, invadendo la carreggiata verso Tivoli. Anche in questo caso, la strada è stata impraticabile per diverse ore.