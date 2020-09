in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente poco fa su via Pontina. Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un sinistro che si è verificato all'altezza di Spinaceto. Sulla via Pontina è atterrata l'eliambulanza per trasportare il ferito in ospedale, ma a quanto sia apprende è stata poi fatta ripartire perché ritenuta non necessaria. Il centauro è stato portato via con l'ambulanza e trasportato in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni. Lunghe code si sono formate su via Pontina in direzione Sud, con il traffico completamente bloccate e le macchine incolonnate sulla carreggiata. Sul posto, oltre al personale del 118 che ha soccorso l'uomo, anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero coinvolte una macchina e un camion, ma non è chiaro come siano arrivati a scontrarsi. Sarà la Polizia Stradale, al termine delle indagini e dopo aver sentito i testimoni che hanno assistito all'incidente, a determinare eventuali responsabilità. Sotto shock le persone che hanno assistito alla scena: sembra, infatti, che il motociclista sia stato sbalzato violentemente dalla moto, rovinando a terra a causa dell'impatto con l'auto.

Quello avvenuto poco fa non è l'unico incidente avvenuto nella giornata di oggi. Questa mattina una Ford Ka che si stava dirigendo verso Roma si è ribaltata, finendo nella carreggiata in direzione di Tivoli. Sul posto è giunta la Polizia Locale per la messa in sicurezza dell'area e i rilievi del caso. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo in entrambe le direzioni.