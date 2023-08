Camilla non può festeggiare il suo primo complimese per le api: l’esperto le porta in salvo Nuovo intervento per l’acchiappanimali Andrea Lunerti, a Castelnuovo di Porto ha salvato le api che avevano costruito 10 favi nell’abitazione di Camilla, la quale non poteva festeggiare il suo primo complimese.

A cura di Alessia Rabbai

Una coppia ha dovuto interrompere i festeggiamenti del primo mese di vita della propria bambina a causa di ben dieci favi. Le api avevano scelto l'intercapedine della loro abitazione a Castelnuovo di Porto in provincia di Roma come luogo ideale per costruire le loro casette, così si sono messe all'opera mettendo insieme tante celle piene di miele. Ma il loro posto non era una casa in cui la loro presenza poteva diventare potenzialmente pericolosa per chi ci vive e dovevano essere portare in un luogo sicuro. Ciò è stato possibile grazie all'esperto "acchiappanimali" Andrea Lunerti, che le ha tratte in salvo e la piccola Camilla ha potuto festeggiare in sicurezza il suo complimese.

Mamma e papà stavano festeggiando la loro bambina con tanto di festoni e bomboniere rosa con elefantini e confetti, ma hanno scoperto che nell'intercapedine c'erano delle inquiline inaspettate. Prima hanno udito il "bombito" ossia il ronzio tipico di questi insetti, vederle è stata la conferma. Così in via precauzionale "hanno fatto le valigie" e si sono trasferiti dai nonni: la festa è stata rimandata a data da destinarsi. In un primo momento i proprietari dell'abitazione hanno chiamato un apicoltore locale, che ha consigliato loro di bruciarle con il fuoco o di "murarle vive" all'interno dell'intercapedine. Metodi inadeguati e che possono rivelarsi pericolosi.

Ad intervenire in aiuto della famiglia è stato l'esperto "acchiappanimali" Andrea Lunerti, il quale ha lavorato insieme ai vigili del fuoco di Montelibretti. Le api sono state salvate e portate nel Rifugio del Lupo a Morlupo. Camilla ora potrà tornare a casa e festeggiare finalmente il suo complimese. Per ringraziare i soccorritori i genitori della bambina hanno donato i confetti.