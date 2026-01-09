Camilla Fabri e il marito Alex Saab condannati per riciclaggio: da Roma a Caracas per nascondere i soldi al fisco

Alex Moran Saab e la moglie Camilla Fabri hanno patteggiato pene rispettivamente a un anno e due mesi e un anno e sette mesi per riciclaggio. La sentenza è stata emanata dalla giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Roma Paola Petti, al termine di un procedumento giudiziario durato sei anni.

L'attuale ministro dell'Industria del Venezuela e la viceministra della Comunicazione internazionale, erano accusati di aver diretto e organizzato "un'associazione allo scopo di schermare, attraverso l'utilizzo di prestanome, le numerose società estere gestite da Alex Naim, o comunque a costui riconducibili, e di trasferire sui conti correnti di tali società e dai conti correnti di tali società, in modo da renderne difficile l'identificazione, le enormi somme di denaro provento dei delitti di corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio commessi da Saan Moran Alex Naim in territorio estero".

Al centro dell'inchiesta della Procura di Roma l'acquisto di un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Condotti, in pieno centro storico. Un'abitazione dal valore di cinque milioni di euro sequestrato dopo che le indagini della Guardia di Finanza avevano portato alla luce un giro di riciclaggio che da Caracas passava per Dubai, Mosca e infine Roma. Secondo la procura, Saab si sarebbe impossessato di parte dei fondi destinati per gli aiuti alla popolazione venezuelana facendoli prima passare in Italia, per poi occultarli in paradisi fiscali e in Russia. Oltre a loro, sono stati condannati a un anno e sette mesi anche la sorella di Camilla Fabri e suo marito. Entrambi l'avrebbero aiutata a nascondere i soldi trovando e fungendo da prestanome.

Originaria di Roma, Camilla Fabri abitava a Fidene, quartiere della periferia romana. Ha frequentato il liceo Aristofane, ha lavorato come commessa e modella ed ha avuto un flirt in passato con l'ex calciatore della Lazio Felipe Anderson. Dopo aver conosciuto l'attuale marito, Alex Saab, si è trasferita in Venezuela, dove attualmente vive e ricopre il ruolo di viceministra per le Comunicazioni internazionali.