Caldo estremo e vento favorevole: soltanto oggi 60 incendi a Roma Soltanto nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti per spegnere sessanta microincendi nel territorio della Capitale e della provincia.

A cura di Enrico Tata

Vento favorevole e temperature altissime. Soltanto nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti per spegnere sessanta microincendi nel territorio della Capitale e della provincia. Si trattava perlopiù di roghi di sterpaglie e terreni incolti nel quadrante Est della città e nelle immediate vicinanze di Roma, tra Montelibretti, Torre in Pietra e Rocca. In totale, fa sapere la sala operativa dei pompieri, soltanto oggi sono state 140 le richieste di intervento gestite dal personale. Nello specifico gli incendi, fanno sapere i vigili del fuoco, sono stati causati dalle alte temperature e dalle condizioni di vento estremamente favorevoli. Non viene segnalato, per fortuna, alcun ferito.

Soltanto oggi 140 interventi dei vigili del fuoco del comando di Roma

Sempre nella giornata di oggi si sono verificati due incidenti stradali, uno sulla via Aurelia e uno a Valmontone. Entrambi hanno richiesto l'intervento sul posto dei mezzi dei vigili del fuoco. Tra le altre richieste ci sono state chiamate per fughe di gas, ascensori bloccati, soccorsi a persone, due incendi di automobili, uno in via Fonteiana e Fiumicino in via Costanzo Casana. Nel tardo pomeriggio di oggi, invece, la squadra 23A di anzio è intervenuta ad Anzio per la verifica statica di un palazzo di quattro piani. Sempre nel pomeriggio (foto in basso) i pompieri della squadra 3A Tuscolano 1 sono stati inviati in largo Pannonia 48 per un albero caduto su una macchina. Per fortuna non sono stati segnalati feriti. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma non c'è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.