Cala la compagna dal quarto piano per svegliare il pusher addormentato: lei cade e muore, chiesti 15 anni di carcere

Avrebbe calato la compagna dal quarto piano del palazzo per farla arrivare al terzo, svegliare il boss della zona, e fargli riprendere così l'attività di spaccio interrotta a causa del sonno. Lei però, poco dopo le 4 del mattino, è precipitata nel vuoto, perdendo la vita. E così ora Dorin Nemtelea è accusato dell'omicidio della compagna Angelina Soares De Souza, 46 anni, e rischia quindici anni di carcere, chiesti dalla pubblico ministero Eleonora Fini. L'uomo ha negato ogni responsabilità. Il suo legale ha chiesto, in subordine all'assoluzione, che il reato sia derubricato a omicidio colposo, in modo da poter accedere al rito abbreviato e allo sconto di un terzo della pena.

La vicenda è stata ricostruita da la Repubblica. In un primo momento si era ipotizzato che l'uomo avesse spinto la compagna fuori dal balcone dopo una lite, ma secondo quanto emerso dai messaggi, le cose sarebbero andate in modo diverso. La notte del 4 aprile 2024, Nemtelea si trovava nell'appartamento al terzo piano dello stabile in via Fasan Ostia per spacciare droga insieme a Enrico Spada, membro dell'omonimo clan. L'appartamento, intestato al 90enne Dario Trombetta, noto per aver partecipato al film ‘Amore Tossico' di Claudio Caligari, era in realtà usato dai due come base di spaccio: per farlo, si erano spacciati per assistenti dell'uomo, anziano e disabile. Quella sera Nemtelea aveva però litigato con la compagna: per questo a un certo punto della notte era salito al quarto piano, dove viveva, per provare a chiarire la questione. Spada peerò si addormenta, lasciando i clienti a mani vuote: che, quindi, si dirigono verso altre piazze. Un problema per l'uomo, che decide di intervenire.

Dorin Nemtelea decide di calare Angelina Soares De Souza dal quarto al terzo piano per andare a svegliare il boss. Lei accetta, ma le cose non vanno come pensavano, e lei cade dal quarto piano, precipitando per decine di metri. L'impatto con il suolo non le ha lasciato scampo: la 46enne è morta sul colpo, perdendo la vita.