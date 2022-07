Cade dalla mountan bike durante una gara: grave un ciclista soccorso in eliambulanza Un ciclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto durante una gara di Downhill a Campo Felice. Soccorso in eliambulanza, non è in pericolo di vita.

A cura di Alessia Rabbai

È grave un ciclista quarantaduenne originario di Rieti, caduto dalla mountan bike durante una gara di Downhill a Campo Felice. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato scorso 16 luglio. L'atleta ha riportato ferite e traumi tali, da richiedere il trasporto in ospedale con l'eliambulanza. Secondo le informazioni apprese erano le ore 14 nel versante Campo Grande era in corso la competizione, che vedeva i ciclisti impegnati in una discesa a tutta velocità, uno sport estremo che deriva dal fuori pista con gli scii. Si tratta infatti di un percorso che gli atleti devono compiere su un terreno sterrato e impervio, procedendo però a velocità elevata, dunque potenzialmente pericoloso e ad alto rischio infortuni.

Il ciclista soccorso in eliambulanza non rischia di morire

L'incidente sarebbe avvenuto in curva, quando il ciclista, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, presumibilmente a causa delle caratteristiche del tratto di strada che stava percorrendo, ha perso il controllo della mountan bike, ha sbandato ed è finito fuori strada. Subito si è attivata la macchina delle emergenze che era già disposta e sono intervenuti i paramedici. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito gravi è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Il paziente è stato preso in carico e trasportato con urgenza in volo in ospedale. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende a seguito della caduta ha riportato traumi e ferite gravi, ma non rischia fortunatamente di morire.