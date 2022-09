Cade dal tetto, uomo portato d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza: è grave L’uomo, grave ma non in pericolo di vita, è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Ha riportato varie fratture in tutto il corpo.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è caduto dal tetto di un'abitazione tra Contigliano e Greccio, in provincia di Rieti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un residente della zona di cui però non sono state diffuse le generalità. L'uomo, che si trova in gravi condizioni, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Nonostante le gravi ferite, non è fortunatamente in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini del caso. A quanto si apprende, si sarebbe trattato di un incidente domestico. Forse l'uomo era salito sul tetto dell'abitazione per delle riparazione quando, per cause ancora in via di chiarimento, è scivolato facendo un volo di diversi metri.

Subito sul posto è accorsa l'eliambulanza, con i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno trasportato d'urgenza al Gemelli di Roma.

Data la gravità della caduta e la serietà delle sue condizioni, i sanitari hanno optato per il trasferimento urgente in un ospedale della capitale, in modo da garantire le cure adeguate per il tipo di ferite riportate dall'uomo. Adesso è ancora ricoverato in ospedale, dove i medici lo stanno medicando, ma non è chiaro quanti giorni di prognosi riceverà per il tipo di lesioni riportate.

Cadendo dal tetto l'uomo ha riportato diverse fratture, di cui alcune molto gravi. Estremamente sofferente, le sue condizioni hanno preoccupato i sanitari, che quando lo hanno trovato ai piedi del tetto hanno pensato al peggio. Fortunatamente, come detto, non è in pericolo di vita e se la caverà, dopo ovviamente una degenza in ospedale che potrebbe non essere breve,