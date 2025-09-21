Cadavere sui binari, circolazione ferroviaria rallentata tra Settebagni e Roma Tiburtina

Trenitalia informa che “nel Nodo di Roma, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Settebagni e Roma Tiburtina per il rinvenimento di un cadavere”.

Immagine di repertorio

Trenitalia informa in una nota, diffusa alle 14 di oggi, che "nel Nodo di Roma, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Settebagni e Roma Tiburtina per il rinvenimento di un cadavere. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti". Ritardi nei treni in arrivo o in partenza dalla Capitale fino a 30 minuti. L'allarme è scattato intorno alle 11 di oggi.

"Siamo fermi a Capena per quasi mezz'ora. Dall'altoparlante dicono che sono in corso degli accertamenti dell'autorità giudiziaria fra le stazioni di Capena e Settebagni, ma non abbiamo saputo altro", hanno raccontato alcuni passeggeri a Fanpage.it.