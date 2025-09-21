roma
video suggerito
video suggerito

Cadavere sui binari, circolazione ferroviaria rallentata tra Settebagni e Roma Tiburtina

Trenitalia informa che “nel Nodo di Roma, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Settebagni e Roma Tiburtina per il rinvenimento di un cadavere”.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Enrico Tata
10 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Trenitalia informa in una nota, diffusa alle 14 di oggi, che "nel Nodo di Roma, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Settebagni e Roma Tiburtina per il rinvenimento di un cadavere. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti". Ritardi nei treni in arrivo o in partenza dalla Capitale fino a 30 minuti. L'allarme è scattato intorno alle 11 di oggi.

"Siamo fermi a Capena per quasi mezz'ora. Dall'altoparlante dicono che sono in corso degli accertamenti dell'autorità giudiziaria fra le stazioni di Capena e Settebagni, ma non abbiamo saputo altro", hanno raccontato alcuni passeggeri a Fanpage.it.

Attualità
10 CONDIVISIONI
Immagine
Chi è Sabrina Dal Col, accusata di aver ucciso Antonietta Rocco: "Licenziata, lavorava male"
La pm: "Colpita con rabbia con un machete"
Fermata una donna: aveva lavorato in passato come badante
Si chiamava Antonietta Rocco e aveva 63 anni
Una persona sospettata portata in questura
Era in una pozza di sangue: "È omicidio"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views