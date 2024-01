Cadavere sotto al ponte di Ariccia: è di un 33enne che si è suicidato A distanza di sole due settimane dall’ultimo suicidio dal ponte di Ariccia è stato trovato un altro cadavere: è un 33enne che si è tolto la vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia ai Castelli Romani, dove un uomo di trentatré anni è stato trovato morto ai piedi del ponte di Ariccia, tristemente conosciuto come il "ponte dei suicidi". Il rinvenimento del corpo senza vita è avvenuto nella notte tra il primo e il due gennaio. Il trentatreenne secondo le informazioni apprese era residente a Latina, era scomparso da alcune ore e i famigliari non avevano più avuto sue notizie.

Trovata l'auto del 33enne a poca distanza dal corpo

A trovare il cadavere sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato quella che sembrava essere una sagoma umana, si sono insospettiti e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Ricevuta la segnalazione sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, avvenuto probabilmente sul colpo a causa del violento impatto al suolo. Presenti gli agenti della polizia di Stato e della Scientifica, che hanno svolto i rilievi e che hanno ritrovato l'auto dell'uomo a poca distanza dal corpo.

L'ultimo suicidio dal ponte di Ariccia venti giorni fa

Terminate le verifiche necessarie la salma è stata trasferita all'obitorio dell'istituto di Medicina legale di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e verrà riconsegnato alla famiglia per i funerali. L'ultimo episodio di suicidio dal ponte di Ariccia risale al 14 dicembre 2023, in quel frangente a lanciarsi è stato un uomo di cinquantacinque anni, che faceva l'insegnante a Velletri.