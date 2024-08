video suggerito

Caccia alla banda che ieri ha rapinato il centro commerciale Happio di Roma in pieno giorno Ancora non sono stati rintracciati i malviventi che ieri hanno rapinato in pieno giorno la gioielleria la gioielleria Bluespirit all'interno del centro commerciale Happio di via Appia Nuova a Roma.

A cura di Enrico Tata

I carabinieri non hanno ancora identificato i malviventi che ieri hanno rapinato in pieno giorno la gioielleria Bluespirit all'interno del centro commerciale Happio di via Appia Nuova a Roma. Stando a quanto riferito dai militari a Fanpage.it, sono in corso le analisi dei filmati diffusi ieri per tentare di individuare la banda. Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di sudamericani, ma anche questa informazione è tutta da confermare.

Il video è stato diffuso su Instagram sul canale ‘Welcome to Favelas'. Si vedono alcune persone, incappucciate e completamente vestite, mentre saccheggiano la gioielleria armate di martello e piedi di porco. Ad attendere i malviventi all'uscita laterale del centro commerciale c'era una Polo grigia che, secondo chi ha assistito alla scena, si è diretta verso il Grande Raccordo Anulare. Sono tre (almeno stando alle immagini registrate) i malviventi che hanno compiuto il furto, mentre un quarto era pronto a partire con un'automobile.

Le indagini sono a cura dei carabinieri della stazione Tuscolana. Nelle immagini diffuse sui social e registrate con uno smartphone di un cliente del centro commerciale non sembrerebbero esserci elementi utili all'identificazione dei malviventi che, come ricordato, erano coperti da passamontagna, completamente incappucciati e vestiti con pesanti piumini invernali. Ancora da quantificare l'entità del bottino.

Nel video si vedono i vigilanti e i commessi del negozio mentre assistono al furto che, come anticipato, è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 31 luglio, in pieno giorno e su una strada molto trafficata come via Appia Nuova.