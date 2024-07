Rapina in pieno giorno al centro commerciale Happio, gruppo di banditi assalta la gioielleria Un gruppo composto da almeno quattro persone ha assaltato una gioielleria al centro commerciale Happio, portando via numerosi gioielli. La rapina è avvenuta in pieno giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

La rapina al centro commerciale Happio

Un gruppo di banditi ha rapinato una gioielleria al centro commerciale Happio, in via Appia Nuova a Roma. Secondo quanto mostrato da un video pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas, alcuni uomini hanno fatto irruzione nel negozio, Blue Spirit, davanti gli occhi sorpresi di commessi, addetti alla vigilanza e passanti, che non hanno potuto fare altro che assistere alla scena. I rapinatori hanno usato un piede di porco per distruggere le teche di vetro e portare via i gioielli, messi in appositi sacchi che poi hanno provveduto a riempire. Una volta presi i preziosi, sono fuggiti, facendosi strada tra la folla completamente sotto shock.

Dal video si vede un gruppo di almeno quattro uomini, vestiti in modo pesante nonostante le alte temperature estive, e con il volto travisato da passamontagna. Non è escluso che fuori il centro commerciale ci fossero altri complici a fare da palo e ad aspettarli con la macchina in modo da fuggire il più velocemente possibile. Nelle immagini si vedono alcuni lavoratori osservare attoniti la scena che gli si stava presentando davanti, con la banda che nel giro di pochissimo ha fatto razzia di quanti più gioielli possibili prima di darsi alla fuga.

Dalle prime informazioni sembra che i rapinatori non siano stati ancora individuati dalle forze dell'ordine. Gli investigatori stanno controllando le telecamere di sorveglianza del centro commerciale per vedere se abbiano ripreso i momenti precedenti e successivi alla rapina, in modo da identificare i responsabili. Saranno inoltre ascoltati lavoratori e clienti che hanno assistito alla scena, per avere un quadro il più preciso possibile della situazione.