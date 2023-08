Bracciano, cane morde un bimbo e sua nonna: trasportati in ospedale Momenti di preoccupazione per un bambino finito in ospedale insieme a sua nonna, tutti e due morsi da un cane nel centro di Bracciano.

A cura di Alessia Rabbai

Il personale sanitario a Bracciano

Un cane ha morso un bambino e sua nonna, che sono finiti in ospedale. È successo mercoledì 16 agosto al centro di Bracciano, in provincia di Roma. A rendere noto l'accaduto è stata Avab odv protezione civile Regione Lazio, che ha raccontato l'intervento fatto in un post pubblicato su Facebook insieme alla foto dei soccorritori sul posto.

Secondo le informazioni apprese il bambino era in strada a pochi passi dal Castello Orsini-Odescalchi quando un cane lo ha azzannato. Il piccolo si è messo a piangere e i famigliari hanno inziato ad urlare dallo spavento. Per difenderlo la nonna si è messa in mezzo e il cane ha ferito anche lei. Gli operatori della protezione civile si trovavano non molto distanti dal luogo dell'accaduto e sono intervenuti in fretta: "Ci siamo messi a soccorrere il bimbo, allertata l'ambulanza, sono stati attimi di panico per tamponare le ferite e calmare i genitori" si legge nel post.

Nel frattempo è arrivato anche il personale sanitario con un'ambulanza e un'automedica, che ha preso in carico il bambino e sua nonna e li hanno trasportati al vicino ospedale Padre Pio di Bracciano. Entrambi sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno medicati e sottoposti agli accertamenti necessari. "Auguriamo a tutti e due una pronta guarigione. Al piccolo mandiamo virtualmente un abbraccio grandissimo, sei stato coraggioso". Presenti sul posto i carabinieri della Compagnia di Bracciano, che hanno svolto le verifiche di propria competenza e ascoltato alcune persone.