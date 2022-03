Botte e minacce all’ex: lei lo lascia, lui invia video intimo agli amici per vendicarsi. Arrestato Il ragazzo, un giovane di 25 anni residente ad Aprilia, è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e revenge porn.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di venticinque anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Norma con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e revenge porn nei confronti dell'ex fidanzata, una giovane di ventuno anni che lo ha denunciato in seguito all'ennesimo episodio di violenza. Il 25enne, che ora si trova in carcere, l'ha picchiata costantemente per tutta la durata della loro storia, oltre a minacciarla di morte e insultarla giornalmente. Quando lei lo ha lasciato, lui ha mandato a tutti i suoi contatti un video intimo della ragazza per umiliarla. A quel punto è scattata la denuncia e l'arresto, con il giovane che ora si trova in carcere e rischia diversi anni di reclusione.

L'incubo per la ragazza era cominciato diverso tempo prima. Il 25enne è sempre stato violento, picchiandola per tutto il corso della loro storia e rendendola psicologicamente dipendente da lui. Lei aveva paura di lasciarlo e di quello che il ragazzo avrebbe potuto fare per vendicarsi. E infatti le violenze non accennavano a diminuire, aumentando giorno dopo giorno, in un crescendo di violenza che non aveva fine. E persino quando era riuscita a troncare la relazione, sperando in un suo allontanamento, lui aveva continuato a seguirla, stalkerarla, perseguitarla e picchiarla. L'ultimo atto di violenza, quello del video intimo inviato agli amici: non tollerava che avesse deciso di lasciarlo e ha provato così a vendicarsi. Lei però lo ha denunciato ai militari: e ieri i carabinieri della stazione di Norma sono andati a prenderlo per ammanettarlo e portarlo in carcere.