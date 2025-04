Botte da orbi tra tifosi in campo a Itri e calciatore aggredito a Latina

video suggerito

Rissa tra tifosi a Itri e aggressione al calciatore Tamir Berman al termine della partita di serie C tra Latina Calcio e Trapani, finita 2 a 0 per i siciliani.

A cura di Enrico Tata

Rissa tra tifosi a Itri e aggressione a un calciatore al termine della partita di serie C tra Latina Calcio e Trapani, finita 2 a 0 per i siciliani. Stando a quanto si apprende, un difensore del Latina, Tamir Berman, è stato aggredito poco dopo essere uscito dallo stadio Francioni con la sua automobile, una Mercedes Classe A.

Stando a quanto si apprende, il calciatore si era allontanato in macchina, quando è stato costretto a fermarsi lungo la strada da una vettura che lo seguiva. Una volta scesi dall'auto, gli aggressori hanno sfondato il lunotto della sua macchina e hanno colpito il giocatore con un pugno.

"Il Latina Calcio 1932 esprime piena solidarietà al proprio tesserato Tamir Berman, vittima di una vile aggressione nella giornata di ieri. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, dentro e fuori dal campo, e ci stringiamo attorno a Tamir, certi che saprà superare questo episodio con la forza e la determinazione che lo contraddistinguono, in campo e nella vita. Il club resta al fianco del proprio atleta, a tutela della sua persona e dei suoi diritti".

Nelle stesse ore a Itri, vicino Gaeta, al termine della partita tra Nuova Itri ed Isola del Liri i tifosi hanno invaso il campo e sono venuti alle mani. Gli ultras, incappucciati e armati di bastone, si sono picchiati a vicenda. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi.

"Esprimo la mia più ferma condanna per l'episodio di violenza verificatosi nel campo di calcio di Itri, dove alcuni tifosi sono venuti alle mani al termine di una partita. Questo comportamento è inaccettabile e non ha nulla a che fare con lo spirito sportivo che dovrebbe caratterizzare ogni competizione. La violenza non ha posto nello sport e nella società", ha dichiarato l'assessore allo Sport, al Turismo, all'Ambiente, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

"Come Assessore allo Sport della Regione Lazio e come cittadina di Itri mi rivolgo in particolare alla nostra tifoseria affinché svolga il ruolo di baluardo dei migliori valori sportivi. Vorrei poter contare proprio sul loro supporto e sul loro senso di responsabilità affinché episodi del genere non si ripetano più. Ricordo a tutti che, come amministrazione regionale, stiamo facendo un importante investimento sul centro sportivo di Itri. Lo facciamo perché vogliamo che questa struttura continui ad essere il luogo di ritrovo di tutti gli appassionati di calcio e degli sportivi in generale e che promuova un modello di sport degno di questo nome".

"A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città, esprimo la mia piena solidarietà al giocatore del Latina Calcio 1932, Tamir Berman, vittima di una grave e inaccettabile aggressione. Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di violenza, dentro e fuori dagli impianti sportivi, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport e della convivenza civile", sono le parole della sindaca di Latina, Matilde Celentano.