Botte da orbi al pranzo di matrimonio: invitati si picchiano con catene e cestini dei rifiuti

Rissa furibonda dopo il pranzo di nozze: è successo a Nettuno, litorale a Sud di Roma, sul Lungomare Matteotti. Per motivi ancora da accertare, intorno alla mezzanotte di oggi un piccola lite si è trasformata in una zuffa tra decine di invitati. Ha coinvolto diversi membri delle due famiglie, quella della sposa e quello dello sposo. Tra pugni, schiaffi, colpi di catena, sul posto sono dovuti intervenire gli agenti del reparto volanti del commissariato di polizia di Anzio e Nettuno. Gli agenti hanno faticato non poco a riportare la situazione alla tranquillità.

Gli agenti hanno identificato e arrestato per rissa aggravata undici cittadini indiani che partecipavano alla cerimonia. Questi ultimi saranno processati per direttissima al tribunale di Velletri.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Granchio, il matrimonio si era concluso senza alcun problema, ma i problemi sono cominciati quando gli invitati hanno cominciato a lasciare il locale della cerimonia. Per motivi estranei alla festa, mentre gli invitati percorrevano il lungomare per raggiungere le loro automobili, è cominciata una lite, che si è trasformata poi in una vera a propria rissa. Addirittura, alcuni dei litiganti avrebbero staccato i cestini dei rifiuti che si trovano al lato della strada e se li sono lanciati contro.

Secondo quanto si apprende, le forze dell'ordine hanno disposto anche il sequestro dell'automobile degli sposti. Gli undici arrestati per rissa si dovranno difendere tra poche ore in tribunale.