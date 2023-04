Bolsena, 29enne precipita dal balcone: elitrasportata al policlinico Gemelli di Roma, è grave Ha riportato ferite gravi su tutto il corpo a seguito della caduta: sul posto è immediatamente intervenuto l’elisoccorso. Indagini in corso per stabilire le cause di quanto avvenuto.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto questa mattina, domenica 30 aprile 2023, nel centro di Bolsena, comune in provincia di Viterbo che si trova sull'omonimo lago: qui una ragazza di 29 è precipitata dal balcone di casa sua. Dopo il volo, avvenuto dal secondo piano, ha riportato gravi ferite su tutto il corpo: sul posto è intervenuto l'eliambulanza che l'ha trasferita immediatamente a Roma, al policlinico Agostino Gemelli, per sottoporla alle cure di medici ed infermieri.

Precipita dal secondo piano: cosa è successo

Si trovava sul balcone della sua abitazione, un appartamento al secondo piano di una palazzina del centro storico di Bolsena, quando la ragazza di ventinove anni è precipitata. Dopo un volo di diversi metri, è atterrata sul suolo, riportando gravi ferite.

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 e i carabinieri. I soccorritori, però, trovandola in condizioni critiche, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso che l'ha prontamente trasferita a Roma, a circa 130 chilometri dal luogo della caduta e l'ha portata al policlinico Agostino Gemelli dove è stata presa in cura da medici e infermieri. Nel frattempo continuano gli accertamenti dei carabinieri, rimasti sul luogo della caduta, che stanno cercando di stabilire le cause di quanto accaduto.

Cade dal balcone: è il secondo caso in circa 24 ora

Un episodio simile è avvenuto anche ieri mattina, a circa 24 ore da quanto avvenuto oggi. Proprio ieri, nel centro storico di Viterbo, un'altra donna è morta precipitando dal balcone di casa sua, sempre al secondo piano. Secondo le informazioni raccolte fino ad ora, non si esclude che la donna stesse cercando di salire sul terrazzo dall'esterno per recuperare il suo cane, che era rimasto chiuso fuori, quando è caduta. Sul luogo i poliziotti hanno continuato ad indagare: rintracciato il compagno della vittima per ulteriori accertamenti sul suo abili. Secondo alcuni un uomo si sarebbe allontanato dal palazzo poco dopo la tragica vicenda.