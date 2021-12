Bollettino Covid Lazio di oggi sono 3006 nuovi positivi, di cui 1510 a Roma. I decessi sono 17 Il bollettino della regione Lazio di oggi, giovedì 22 dicembre 2021: sono 3006 i nuovi pazienti positivi, di cui 1510 a Roma e 947 nelle province. I decessi arrivano a 17.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, giovedì 22 dicembre 2022, nella regione Lazio sono stati registrati 3.006 nuovi positivi (509 in più rispetto a quelli di ieri, mercoledì 22 dicembre) a fronte di 72011 test effettuati: 25539 molecolari e 46472 antigenici. A fronte di quanto è stato comunicato dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio Amato, il rapporto fra tamponi effettuati e positivi è pari al 4,1%. Nella città di Roma i casi di pazienti positivi raggiungono i 1510, mentre nelle altre province della regione Lazio sono 947: il record di casi positivi che si attendeva è stato raggiunto.

La situazioni negli ospedali e nelle terapie intensive

Fra i pazienti positivi oggi al coronovirus, 917 sono ricoverati in ospedale nei reparti ordinari e 122 si trovano, invece, in terapia intensiva; i decessi delle ultime 24 ore sono 17, 7 in più rispetto a ieri, mentre i guariti, infine, raggiungono il numero di 1056. Dall'inizio della pandemia, su un totale di 467174 casi esaminati, si sono contate 414871 persone guarite.

I nuovi casi di Coronavirus nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 775 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 592 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 143 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 175 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 184 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 190 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi di Coronavirus nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 290 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 351 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.