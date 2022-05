Blitz dei Nas agli Internazionali di tennis: carenze igieniche e cibi scaduti, 6mila euro di multe I carabinieri del Nas e il nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato verifiche su chioschi e ristoranti durante gli internazionali di tennis. Non tutti erano in regola.

A cura di Natascia Grbic

Blitz dei carabinieri del Nas e del nucleo ispettorato del lavoro questa mattina al Foro Italico durante gli internazionali di tennis. I militari hanno ispezionato le strutture che somministrano alimenti e bevande e verificato gli alimenti presenti all'interno per accertare che rispettassero i requisiti di tracciabilità, la conservazione e le scadenze. L'esito non è stato positivo: sono state trovate diverse irregolarità, cibi senza etichette in chioschi e ristoranti, oltre a carenze igieniche e strutturali. Il risultato sono state sanzioni per 6.500 euro. Accertamenti sono in corso anche da parte dell'ispettorato del lavoro per verificare se le persone identificate nel corso del blitz abbiano regolare contratto o meno.

Blitz dei carabinieri al Foro Italico: accertamenti dell'ispettorato del lavoro

I carabinieri sono andati questa mattina al Foro Italico durante un evento a cui sono attese moltissime persone, per verificare che tutto fosse in regola. Alcuni chioschi e ristoranti che avrebbero dovuto rispettare le regole igieniche e sanitarie hanno presentato diverse irregolarità che hanno portato i militari a sanzionare i titolari, per un totale di oltre 6mila euro. Non solo: anche l'ispettorato del lavoro ha deciso di intervenire e controllare che le persone in quel momento in servizio fossero provviste di regolare contratto. Gli accertamenti sono ancora in corso. Nel caso dovessero esserci irregolarità anche da questo punto di vista, la situazione dei datori di lavoro potrebbe aggravarsi e le sanzioni lievitare. Gli Internazionali di tennis continueranno a svolgersi come previsto.