Bimbo morto nella piscina del centro sportivo a Centocelle: i funerali probabilmente venerdì Si terranno molto probabilmente venerdì i funerali del bambino morto nella piscina di un centro sportivo a Roma, nel quartiere di Centocelle.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno molto probabilmente venerdì i funerali di Sako Adama Malick,il bambino di tre anni morto annegato nella piscina del centro sportivo di viale della Primavera a Centocelle. L'ufficialità, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarà solo una volta che il medico legale avrà concluso l'autopsia e accertato le cause della morte, avvenuta con tutta probabilità per annegamento. Un atto dovuto, legato alla prosecuzione delle indagini.

La famiglia del bambino si è trincerata comprensibilmente dietro un muro di silenzio e dolore. Sono chiusi nella loro abitazione di Fara Sabina, in provincia di Rieti, e stanno ricevendo tutta la solidarietà possibile sia da parte della comunità ivoriana di cui fanno parte, sia dal resto della cittadinanza.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Centocelle. Secondo quanto riportato dai gestori del centro sportivo, i bambini che stavano partecipando alla festa non erano controllati dai genitori, a cui più di una volta erano stati riportati dopo essere stati sorpresi a vagare per i campi. Diversa la versione del padre della vittima, che ha puntato il dito contro le misure di sicurezza del centro e sull'area dove si trova la piscina, facilmente raggiungibile dai piccoli.

"La situazione era ingestibile – le parole a Fanpage.it di uno dei gestori – nessuno tra gli adulti che erano alla festa controllava e i piccoli erano ‘allo stato brado' spostandosi fuori dal locale in cui era la festa, fino al campo da padel". Secondo quanto dichiarato dall'uomo, il piccolo si sarebbe visto vagare per quaranta minuti nei filmati delle telecamere di videosorveglianza prima di cadere in piscina e annegare.