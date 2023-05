Chi era Adamo Malik, il bimbo di tre anni morto annegato in piscina a Roma Il bimbo annegato si chiamava Adamo Malik. Gli investigatori stanno cercando di capire se la piscina fosse adeguatamente recintata e messa in sicurezza.

La piscina in cui è morto il bimbo di 3 anni a Centocelle

Si chiamava Adamo Malik ed era originario della Costa d'Avorio il bambino di tre anni morto annegato nella piscina del circolo sportivo Centocelle Football Club in viale della Primavera 64 a Roma. I carabinieri che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato diversi testimoni indagano coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma sulle misure di sicurezza messe in atto dai gestori della struttura. Da capire infatti se la piscina, che era chiusa al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa el bambino e senza assistente bagnante, fosse adeguatamente recintata e messa in sicurezza. Non è ancora chiaro infatti come il piccolo sia riuscito a raggiungere la vasca, perché appunto, non era stata ancora aperta e alcuni interventi di manutenzione erano in fase di ultimazione.

Sul luogo della tragedia ha lavorato anche il personale della Asl territoriale, per evidenziare eventuali irregolarità. Le indagini sono in corso. Sulla vicenda ieri è intervenuto anche il coordinatore della Sezione Salvamento del Comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto Giuseppe Andreana, che ha spiegato quali sono le buone pratiche da tenere a mente per prevenire gli annegamenti.

Il bimbo ha vagato da solo per 40 minuti

Uno dei soci del circolo intervistato da Fanpage.it ha spiegato che domenica scorsa 28 maggio nel centro era in corso un battesimo, iniziato nella tarda mattinata, intorno alle ore 11.30. Una festa alla quale hanno partecipato una quarantina di bambini. "Verso le ore 16.30/17 la situazione era fuori controllo, i bambini sono stati lasciati ‘allo stato brado' e più volte hanno raggiunto il campo da padel – ha spiegato il socio – Nessuno li controllava. Il nostro personale ha fatto il possibile, più di quello non poteva fare". Il lavoratore ha poi spiegato come in serata il personale ha comunicato agli adulti che la festa era finita, così questi ultimi si sono messi a cercare i bambini, accorgendosi solo in quel momento che Adamo mancava all'appello.

Così sono partite le richerche, culminate con tragico esito. A ritrovare il suo corpicino in piscina intorno alle 19 è stato un ragazzo del personale, che lo ha tirato fuori dall'acqua e ha provato a rianimarlo utilizzando il defibrillatore. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, perché il suo cuore si era già fermato. Il socio ha spiegato ancora di aver consegnato al magistrato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del circolo, dai cui filmati sarebbe emerso che il bambino avrebbe vagato per la struttura almeno quaranta minuti da solo.