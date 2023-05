Bimbo annegato in piscina, un lavoratore: “Ha vagato 40 minuti da solo, nessuno controllava” Fanpage.it ha intervistato uno dei soci del Centocelle Football Club, dove un bimbo di 3 anni è morto annegato in piscina: “Ha vagato 40 minuti da solo, festa con 40 bambini fuori controllo”.

A cura di Redazione Roma

Il circolo Centocelle Football Club è suddiviso in due parti: da una parte la piscina che ha l'accesso dalla strada, dall'altra a circa 200 metri di distanza, l'area dove c'è il locale in cui si è svolta la festa alla quale ha partecipato anche il bambino di tre anni originario della Costa d'Avorio trovato morto annegato ieri sera. Fanpage.it ha intervistato uno dei soci del circolo, che ha raccontato la sua versione dei fatti su cosa è successo ieri. La festa è iniziata intorno alle 11.30, un battesimo, al quale ha partecipato un gruppo multietnico di persone, già frequentatori del circolo.

"La situazione ieri era fuori controllo – spiega – verso le 16.30/17 una quarantina di bambini, che stavano partecipando alla festa sono stati lasciati ‘allo stato brado'. Sono andati ovunque, hanno raggiunto i campi da padel mentre le persone giocavano, sono stati presi e riportati indietro. Noi avevamo quattro persone dello staff impegnate a controllare, che hanno richiamato più volte sia i bambini che i genitori, quello che potevano fare hanno fatto".

Bimbo annegato, la piscina era chiusa

Il socio ha specificato che la piscina al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa del bambino era "chiusa e in lavorazione" e non c'erano assistenti bagnanti. Il personale di turno del circolo si domanda come abbia fatto il bambino a raggiungere le vasche lontane e recintate, le indagini dei carabinieri sono in corso e il magistrato della Procura ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per ricostruire il suo percorso dal locale della festa fino alla piscina.

Il bimbo ha vagato da solo per 40 minuti

Dalle prime verifiche è emerso come pare che il bambino abbia girovagato per circa quaranta minuti da solo per il circolo. "Ad un certo punto abbiamo detto alla famiglia del festeggiato di recuperare tutti gli invitati perché avrebbero chiuso. Solo allora si gli adulti si sono accorti che il bambino non c'era più". Così sono iniziate le richerche e poco dopo, il drammatico rinvenimento in acqua intorno alle ore 19.01. A trovarlo è stato un dipendente del circolo "Ha provato a rianimarlo con il defibrillatore, ma il bambino era già morto e non c'è stato purtroppo nulla da fare".

Articolo di Alessia Rabbai, intervista di Simona Berterame