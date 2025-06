video suggerito

“Piscine all’aperto 2025”, parte l’iniziativa gratuita per gli over70 a Roma: come prenotare L’iniziativa “Piscine all’aperto” a cura degli assessorati di Turismo e Politiche Sociali è rivolto alle persone over70 di Roma. A partire dal 17 giugno sarà possibile prenotarsi al numero verde per prenotare un ingresso gratuito in una piscina comunale. Vediamo l’elenco delle strutture e come accedere al servizio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

Il centro sportivo comunale Fulvio Bernardini a Pietralata

Fino a cinquemila ingressi gratuiti nelle piscine comunali di Roma per gli over 7o. È il progetto "Piscine all'aperto" promosso dagli Assessorati Turismo e Politiche Sociali della Capitale. Il servizio previa prenotazione è disponibile dal 22 giugno al 4 settembre presso i diciassette centri sportivi comunali che partecipano all'iniziativa, ma è possibile riservare il proprio ingresso già da martedì 17 giugno.

"Piscine all'aperto",a chi è rivolto il servizio

Il progetto "Piscine all'aperto" è rivolto alle persone dai 70 anni sù e si inserisce nelle politiche "Piano Caldo" del Campidoglio. Roma Capitale intende infatti prevenire il rischio del caldo afoso, che colpisce sopratutto le persone più anziane. Da qui l'assessorato Sport e Turismo insieme a quello delle Politiche Sociali ha promosso l'iniziativa rivolta alla fascia degli over 70.

"Prendersi cura degli anziani, significa prendersi cura della nostra comunità e costruire una città più umana e solidale, in grado di essere vicina e sostenere soprattutto i più fragili", spiega Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute.

Come e quando prenotarsi per un ingresso gratuito in piscina

Per chi rientra nei parametri dell'iniziativa è possibile prenotarsi da martedì 17 giugno presso il numero verde 80095774. Il centralino messo a disposizione da Roma Capitale in collaborazione con Farmacap è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15. Sarà possibile riservare fino a cinque ingressi a persona indicando data, orario e luogo scelto per la giornata gratuita. Il servizio partirà il 22 giugno fino al 4 settembre.

Durante la stagione estiva per ciascun over70 che deciderà di usufruire del servizio comunale potrà accumulare un totale di cinquemila ingressi gratuiti nelle centri sportivi convenzionati con il Campidoglio.

Quali strutture partecipano all'iniziativa del Comune di Roma

Le strutture che partecipano all'iniziativa comunale sono disposte in diverse zone della Capitale, di seguito la lista completa:

Circolo Montecitorio (Flaminio),

Aquaniene (Parioli),

Maximo Sport & Fitness (Talenti),

Fulvio Bernardini (Pietralata),

Piscina Comunale di viale Rousseau (Nomentana),

Aquatibur (Tiburtina),

Polo Natatorio di Pietralata,

Villa De Sanctis (Casalina),

Piscina Comunale Roma 70 (Tor Bella Monaca),

To Live Sports Center (Montagnola),

Mario Tobia (San Paolo),

Fonte Roma Eur,

Ferratella Sporting Club (Eur),

Sporting Club Ostiense (San Paolo),

Le Cupole (Acilia),

Arvalia Nuoto (Corviale),

Piscina comunale di via Bravetta,

Stella Azzurra Arena Altero Felici (Ponte Milvio),

Piscina della ‘Palestra della Salute’ ASP Asilo Savoia (Pineta Sacchetti).

È possibile visionare le date di disponibilità di ciascun centro scaricando le informazioni dal sito del Comune oppure contattando le singole strutture, che aderiscono all'iniziativa.