Ha riportato un trauma cranico e la frattura di un braccio il bambino di cinque anni arrivato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in ambulanza da Guidonia Montecelio la sera di domenica 14 febbraio. Come riporta Il Corriere della Sera i medici lo hanno ricoverato nel reparto di Pediatria con due mesi di prognosi. Da quanto si apprende sul suo stato di salute, il bimbo fortunatamente non è in pericolo di vita, ma resta in osservazione. I carabinieri della Compagnia di Tivoli che si occupano del caso stanno ricostruendo l'accaduto, passando al vaglio la posizione dei due amici della madre ai quali, secondo quanto da lei dichiarato, avrebbe affidato il figlio per poco tempo, per recarsi sul posto di lavoro. Al momento la coppia risulta irreperibile e i militari stanno verificando anche la veridicità del racconto fornito dalla donna. Per fare chiarezza sull'accaduto probabilmente nei prossimi giorni sarà ascoltato il bambino in audizione protetta. La Procura di Roma indaga per lesioni aggravate su minore.

La mamma lo aveva affidato a due amici

Ancora tutto da chiarire il quadro nel quale il bambino ha subito le violenze e chi effettivamente le abbia compiute. L'allarme è scattato quando il bimbo è arrivato in ospedale con il volto tumefatto. Data la natura delle lesioni, i medici si sono insospettiti e hanno chiamato, come da prassi, le forze dell'ordine. La mamma ha raccontato ai militari che aveva affidato suo figlio a due amici, lasciandolo in un'abitazione a Villalba, frazione di Guidonia e di averlo ritrovato in quello stato, ipotizzando che avessero bevuto. Al suo ritorno entrambi sarebbero scappati via. Il sospetto è che i due adulti abbiano picchiato il bambino, per poi far perdere le proprie tracce, ma la vicenda ha ancora i contorni poco chiari, ancora da definire.