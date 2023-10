Bimbo di un anno in coma per overdose da hashish: arrestato per spaccio il papà Il piccolo è stato soccorso ieri a Frosinone in gravissime condizioni e trasportato d’urgenza in elicottero al policlinico Gemelli di Roma. Ha ingerito notevoli quantità di hashish.

A cura di Enrico Tata

Un bambino di un anno è stato soccorso ieri a Frosinone in gravissime condizioni e trasportato d'urgenza in elicottero al policlinico Gemelli di Roma. Ha ingerito notevoli quantità di hashish e per questo è entrato in coma.

Nella giornata di venerdì, riporta il Corriere della Sera, i poliziotti hanno arrestato il papà del piccolo, un ragazzo di 30 anni, fermato in via Marittima. L'uomo è stato trovato insieme a un amico: lui aveva in tasca una dose di hashish, l'altro un centinaio di dosi di cocaina. Secondo gli investigatori, era destinata alla vendita.

L'arresto del papà non è collegato a quanto accaduto al figlio

Si tratta, come detto, del papà del piccolo finito in coma dopo aver ingerito dell'hashish, ma il suo arresto non è direttamente collegato a quanto accaduto al figlio. Infatti, l'uomo è stato fermato per accertamenti e accompagnato in questura poche ore prima che il bimbo finisse al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani e poi d'urgenza al Gemelli. Le accuse nei suoi confronti sono, per il momento, di spaccio di stupefacenti.

Continuano le indagini sulla mamma del piccolo

Intanto continuano le indagini su quanto accaduto a casa del bimbo, con la mamma che sostiene che il piccolo abbia raccolto l'hashish durante una passeggiata nella villa comunale e che lo abbia messo in bocca di nascosto. Gli investigatori, tuttavia, non credono a questa versione. Il bimbo è stato dichiarato fuori pericolo dai medici dell'ospedale romano, ma le sue condizioni restano gravi ed è tuttora ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. La dose ingerita poteva essergli fatale.