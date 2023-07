Bimbo di 3 anni investito da un’auto vicino all’ospedale Casilino: lotta tra la vita e la morte Momenti di paura stamattina per un bambino di tre anni investito da un’auto nei pressi dell’ospedale Casilino. Si trova al Bambino Gesù ed è grave.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È molto grave un bambino di tre anni investito da un'auto in via delle Capinere, nei pressi dell'ospedale Casilino a Roma. Il sinistro si è verificato poco fa, nella mattinata di mercoledì 12 luglio, mentre il piccolo era insieme a sua mamma. Alla guida della vettura c'era una donna incinta, che si è fermata a prestargli soccorso. Il bimbo si trova all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La situazione è molto grave, la prognosi è riservata e il piccolo lotta tra la vita e la morte. Ulteriori accertamenti arriveranno nelle prossime ore, che saranno fatidiche per la sua ripresa. Al momento dall'ospedale non trapelano notizie e i medici non si sbilanciano sull'esito del loro intervento.

Stanotte un 20enne è morto travolto da un'auto sulla Colombo

Un altro grave incidente si è verificato intorno a mezzanotte tra martedì 11 e mercoledì 12 luglio su via Cristoforo Colombo, all'altezza di Mostacciano, dove un'auto, Alfa Romeo Stelvio, ha travolto e ucciso un ragazzo di vent'anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell'XI Gruppo Marconi della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito e accompagnato l'automobilista in ospedale, per i test alcolemici e tossicologici, come da prassi. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Tor Vergata. Gli amici che erano con lui al momento della tragedia sono stati accompagnati al Sant'Eugenio in stato di shock.