Incidente su via Cristoforo Colombo: auto investe e uccide un ragazzo di 20 anni Tragedia su via Cristoforo Colombo a Mostacciano, dove un’auto ha travolto e ucciso un ragazzo di 20 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È un ragazzo di vent'anni la vittima dell'incidente stradale che si è verificato questa notte in via Cristoforo Colombo in zona Mostacciano a Roma. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte. Non è ancora chiara l'identità del giovane, che al momento dell'accaduto non aveva con sé i documenti. Secondo le informazioni apprese il ragazzo si trovava in strada quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento un auto lo ha travolto all'altezza del chilometro 12 e 300. Alla guida della vettura c'era un uomo, che si è fermato a prestargli soccorso.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'automobilista è stato sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.