Bimbo di 8 anni in ospedale con febbre e vomito muore: due medici rischiano il processo Rischiano di finire a processo due medici dell’ospedale Spaziani di Frosinone per omicidio colposo in concorso. Non avrebbero agito tempestivamente per curare una miocardite di un bambino di 8 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno portato il figlio di otto anni in ospedale con febbre e vomito ed è morto. Per l'episodio due medici – una pediatra ed un rianimatore – del reparto di Pediatria dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone rischiano di finire a processo con l'accusa di omicidio colposo in concorso. La Procura come riporta Il Messaggero ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio per le due professionisti, che dovranno presentarsi davanti al giudice dell'udienza preliminare. L'accusa è convinta che i due medici non avrebbero agito tempestivamente con gli interventi necessari nonostante nel piccolo paziente ci fossero i sintomi riconoscibili per farlo. L'ipotesi è che fosse sofferente per una miocardite. Dall'autopsia è infatti emerso che se fosse stata curata in tempo, il decesso si sarebbe evitato e il bimbo si sarebbe potuto salvare.

I fatti risalgono al luglio del 2022 e sono venuti alla luce dopo la denuncia contro ignoti sporta dai genitori, i quali sospettano che la morte del figlio sia legata a una vicenda di malasanità. Il bambino viveva insieme alla sua famiglia nel Comune di Alatri, in provincia di Frosinone. Contagiato dal Covid, aveva febbre e vomito, così i genitori lo hanno portato in ospedale. I medici del pronto soccorso gli hanno fatto il tampone ed è stato collocato tra i pazienti con codice verde nel Triage. Il bambino è stato portato in Pediatria due ore dopo il suo arrivo in pronto soccorso, nel frattempo nel sue condizioni di salute si sono aggravate. Il piccolo era tanto stanco ed era completamente disidratato. Nelle ore seguenti è morto di arresto cardiocircolatorio.