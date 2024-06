Bimbo di 5 anni investito dal nonno rischia di perdere il piedino: operato, resta in prognosi riservata

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava con il nonno nelle campagne del Frusinate quando è stato investito dal trattorino taglierba. Alla guida del mezzo proprio il nonno, che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che hanno preso in carico il bambino e lo hanno trasportato con l'elisoccorso nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Le condizioni in cui è arrivato nel nosocomio romano erano gravissime: rischiava l'amputazione del piede. Il piccolo è stato sottoposto ad un intervento per scongiurare l'amputazione: l'operazione, svolta dai chirurghi ortopedici e plastici del Bambino Gesù, è durata circa 10 ore per cercare di salvare l'arto inferiore. L'operazione si è concluso soltanto alle 3 di notte. Il piccolo paziente resta ricoverato in prognosi riservata nell'area rossa del dipartimento di emergenza del Bambino Gesù per la gestione delicata del decorso post-operatorio.

L'intervento di ricostruzione del piede del bimbo di 5 anni

Non appena arrivato nell'ospedale pediatrico, i medici e gli infermieri presenti lo hanno sottoposto ad un delicato intervento per evitargli l'amputazione del piedino. Lo scopo era quello di ricostruire i tendini, un'arteria lesionata e riaggiustare i muscoli compromessi. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi interventi.

L'incidente domenica scorsa

Si trovava alla guida del trattorino tagliaerba quando ha investito il nipotino di 5 anni. I genitori lo avevano lasciato con il nonno mentre erano al lavoro nel bar di San Giovanni Incarico, nel Frusinate. I due si trovavano nelle campagne della periferia, quando è avvenuto il tragico incidente.

I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto vista la gravità della situazione. Un'eliambulanza ha trasportato il bambino all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato sottoposto alle cure. Aveva perso molto sangue ed è stato stabilizzato. L'amputazione del piedino, inoltre, sembra essere stata scongiurata.