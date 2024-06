video suggerito

Bimbo di 5 anni travolto dal trattore del nonno, rischia di perdere un piede: elitrasportato a Roma Terribile incidente nel Frusinate, dove un bambino di 5 anni è stato investito dal trattore del nonno. Elitrasportato d’urgenza al Bambino Gesù, rischia l’amputazione del piede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Gravissimo incidente nel Frusinate, dove un bimbo di 5 anni è rimasto coinvolto in un incidente nella periferia di Frosinone, in una zona di campi. Si trovava in compagnia del nonno, in campagna, quando è stato investito da un trattore. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, oltre ai carabinieri, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno immediatamente elitrasportato il bambino all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Rischia l'amputazione del piede.

Cosa è successo: la ricostruzione dell'incidente

Sul posto, come anticipato, sono subito arrivati i carabinieri. Sono proprio loro che hanno ricostruito l'incidente. Il piccolo risiede con la famiglia a San Giovanni Incarico, fra il capoluogo ciociaro e Cassino, dove i genitori gestiscono un bar. Secondo i militari, nella mattina di oggi, 23 giugno 2024, il bambino è stato investito dal trattore, mentre si trovava nei campi della periferia di Frosinone, insieme al nonno.

Alla guida del mezzo agricolo ci sarebbe stato proprio il nonno che stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione all'interno di un terreno di sua proprietà.

Come sta il bambino di 5 anni che rischia l'amputazione del piede

Il piccolo, secondo quanto emerso dalle prime visite e cure da parte degli operatori sanitari del pronto soccorso del 118, nell'incidente ha riportato fratture ad una gamba. Lesioni gravissime, invece, quelle che riguardano il piede. Il bambino è stato immediatamente trasportato con l'eliambulanza a Roma, dove è stato accolto all'ospedale pediatrico Babino Gesù. Una volta arrivato nel nosocomio, medici e infermieri lo hanno subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per tentare di salvare il piede ed evitare l'amputazione.