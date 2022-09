Bimbo di 13 anni cade mentre va in bicicletta a Sora: soccorso con l’eliambulanza Ha riportato una frattura cranica con ematoma ma non rischia la vita un bambino di 13 anni caduto dalla bicicletta in via Valcomperta a Sora. A denunciare l’accaduto è stato il papà.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura per un bambino che è caduto mentre andava in bicicletta in via Valcomperta a Sora. L'incidente è avvenuto mercoledì scorso 14 settembre, nel territorio della provincia di Frosinone. Il piccolo di tredici anni, ha dovuto ricorrere a urgenti cure mediche ed è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale, dove i medici a seguito della caduta e dell'impatto sull'asfalto della strada gli hanno trovato una frattura del cranio con ematoma, ma fortunatamente non rischia la vita.

Il bimbo soccorso in eliambulanza

A raccontare l'accaduto è stato il papà, che ha scritto un post sui social network: "Buonasera a tutti, io vivo in questa zona, via Valcomperta e grazie alle scarse manutenzioni ieri mio figlio di 13 anni è caduto con la bici a causa del manto stradale, facendo un bel volo e procurandosi una frattura al cranio con ematoma" si legge su Facebook. Il bambino è finito a terra e subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto ricevuta la segnalazione con la richiesta ugente d'intervento è arrivato il personale sanitario. Data la dinamica dell'accaduto e la giovane età del paziente i paramedici sono arrivati con l'ambulanza e l'hanno portato in codice rosso all'ospedale di Sora, poi è stato necessario il trasferimento con l'eliambulanza. Preso in carico il piccolo, lo hanno trasportato in volo nella Capitale, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Ha riportato una frattura del cranio

Arrivato nel nosocomio romano il bimbo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato un una frattura del cranio con ematoma e ha diversi giorni di prognosi. "Sarò costretto a sporgere denuncia – continua il papà – perché non si può vivere in queste condizioni, visto che è molto pericoloso sia per i grandi che per i bambini! Non sono liberi di fare una passeggiata non è giusto. Quella di via Valcomperta è una situazione ormai nota da tempo, le strade sono piene di buche, invase dalla vegetazione e spesso restano al buio nelle ore serali. Forse sarebbe il caso di intervenire prima che si verifichino incidenti dall’epilogo peggiore".